Prokurör: kriminaalsüüdistus Baldwini vastu pole välistatud

Eelmisel neljapäeval aset leidnud saatusliku tulistamise uurimisel on New Mexicos asunud võtteplatsilt leitud 500 padrunit, ütles šerif Adan Mendoza ajakirjanikele, lisades, et detektiivide sõnul on tegemist nii paukpadrunite kui ka tõelise laskemoonaga.