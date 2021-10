Taiwani liider usub USA appitulekut Hiina rünnaku korral

«Mul on usku sellesse», et USA väed aitavad Taiwani kaitsta, ütles Tsai kolmapäeval uudistekanalile CNN, rõhutades ulatuslikku koostööd USA-ga territooriumi kaitsevõime suurendamiseks.

Kuid ta avaldas samas lootust, et Hiina ja Taiwan suudavad praegustest pingetest hoolimata «rahulikult koos eksisteerida».

USA president Joe Biden ütles läinud nädalal, et Ühendriigid on valmis Taiwani Hiina sissetungi eest kaitsma.

Hiina sõjalennukite sissetung Taiwani õhutõrjetsooni on viimastel nädalatel aina sagenenud.

Pinge on tõusnud viimaste aastakümnete haripunkti Hiina presidendi Xi Jinpingi ajal, kes katkestas ametliku suhtluse Taipeiga, kui Tsai viie aasta eest presidendiks valiti, ning suurendas majanduslikku, diplomaatilist ja sõjalist survet.

Kuu algul rõhutas Tsai, et Taiwan ei allu Pekingi survele, kirjeldades saart kui «demokraatia esimest kaitseliini».

Taiwani 23 miljonit elanikku ähvardab pidev autoritaarse Hiina sissetungi oht, kuna Peking peab saart oma sõnakuulmatuks provintsiks ja on lubanud selle ühel päeval vajadusel jõuga enda kätte haarata.

Pekingi pidevatele ähvardustele ja agressioonile vaatamata ütles Tsai CNN-ile, et on valmis Xiga kohtuma, et «vähendada arusaamatuste» võimalust ja käsitleda erinevusi nende poliitilistes süsteemides.