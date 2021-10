Neljaliikmeline perekond on veetnud nädal aega külmas ja märjas metsas Valgevene ja Poola vahel koos tuhandete migrantidega, kes on suvest saadik püüdnud sealt kaudu pääseda Euroopa Liitu (EL).

See Süüria pere asus teele, et otsida ravivõimalusi oma tserebraalparalüüsi käes kannatavale pojale, kirjeldas ema Ala Massini seda, kuidas nad sattusid kahe riigi vahelisse külma metsa.

«Nad (Valgevene sõdurid – toim) ütlesid, et me peame valima kas surma või Poola,» rääkis 25-aastane naine mändide all Poola linna Kleszczele lähistel. «Me läksime Poola piirile, et sõjaväelt abi otsida ning paluda luba üle tulemiseks, sest lapsed olid näljased, haiged ja külmetasid, aga nad käskisid meil minna tagasi Süüriasse.»