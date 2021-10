Catania ülikooli ökoloogia ja kliimakriisi professor Christian Mulderi sõnul on medicane tekkinud Põhja-Aafrika kõrvetavalt kuuma kliima ja Vahemere sooja vee koosmõjul. «Egeuse mere temperatuur on keskmisest kolm kraadi kõrgem, samal ajal kui Joonia mere temperatuur on peaaegu kaks kraadi keskmisest kõrgem. Tulemuseks on kiirkeedupott.»