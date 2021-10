Kuigi osa New Yorg linna enam kui 300 000 töötajast oli vaktsiinikohustusega juba enne hõlmatud, siis läinud nädalal teatas linnapea Bill de Blasio, et kõik linna kassast palka saavad töötajad peavad oleme homme õhtul kella 17ks saanud vähemalt ühe Covid-19 vaktsiini süsti või minema palgata puhkusele.

Kui enamiku töötajate jaoks käsk midagi ei muuda, sest nad on juba vaktsineeritud, siis kaitsepookimata oli eelmisel nädalal veel 46 000 linna töötajat.

Seejuures vanglaametnikest oli eelmise nädala seisuga vaktsineeritud ainult pool, tõi välja The New York Times. Üle veerandi töötajatest on vaktsineerimata ka mitmes elutähtsas valdkonnas, näiteks kiirabis, tuletõrjes, politseis ja puhastusteenistujate seas.