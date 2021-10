ÜLEVAADE ⟩ Kliimakonverents tahab Pariisi leppe maksma panna

Kliimakonverentsil, mis on suurim omataoline alates Pariisi 2015. aasta kliimakõnelustest, on neli eesmärki. Esiteks loodavad korraldajad ja kliimaentusiastid nagu Greta Thunberg, et riigid tulevad välja ambitsioonikate plaanidega, mille abil märkimisväärselt kahandada süsinikuheidet 2030. aastaks. See omakorda oleks vajalik samm, et selle sajandi keskpaigas saavutada netonullheide, mis tähendab, et kõigi kasvuhoonegaaside emissioon üle maailma oleks tasakaalustatud süsiniku sidumisega.