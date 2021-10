AK ⟩ Veiko Spolītis eriolukorrast Lätis: lõhed ühiskonnas ja ohtlik lollitamine

Koroonaolukord on toonud esile selle, mis ühiskonnas on aastakümneid tegemata jäetud. Kuidas saaks valitsus paremini edastada uudiseid eri ühiskonnarühmadele ja seletada tõdesid nii, et vaktsiinivastaste lollitatud inimesed nende vastu meeleavaldusi ei korraldaks? Kuidas leida põhjus, miks juba aastakümneid ütleb 15 protsenti sotsioloogilistes uuringutes küsitletutest, et ei osale valimistel, ja 25–30 protsenti ei tea, kelle poolt hääletada. Viimane Stradinši ülikooli uurimus näitab, et pool Läti ühiskonnast ei tee ajakirjanduses vahet desinformatsioonil ja tõel.