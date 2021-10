Euroopa kohtunõukogusid koondav ühendus heitis Poola välja

Kohtunikke nimetav Poola kohtunõukogu (KRS) visati välja põhjendusega, et see ei ole võimudest piisavalt sõltumatu, ütles Euroopa Kohtute Nõukogude Võrgustiku (ENCJ) president Filippo Donati.

«Kohtunõukogud peavad olema sõltumatud täitev- ja seadusandlikust võimust ning kaitsma kohtusüsteemi ja kohtunikke, kui nad on rünnaku all,» lisas ta.

Euroopa Kohus ECJ märkis märtsis, et pärast 2019. aastal sisse viidud parandusi Poola seadusse on muutunud võimatuks esitada kaebusi KRS-i kohtunike määramisega seotud otsuste peale.

«Tegelikult on olukord veelgi halvenenud,» lisas ta.

KRS-i esimees Paweł Styrna ütles väljaheitmisele reageerides kohalikule meediale, et "nõukogu ei allu ühelegi survele, ka rahvusvaheliste organite poolt".

Varssavi ja Brüssel on aastaid tülitsenud parempopulistliku erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) valitsuse läbi surutud vaidlusaluste kohtureformide pärast.

Brüssel usub, et reformid pärsivad demokraatlikke vabadusi, kuid Poola võimude sõnul on neid vaja kohtunike korruptsiooni väljajuurimiseks.

Poola konstitutsioonikohus otsustas kuu algul, et osa EL-i õigusest on Poola põhiseadusega vastuolus. Brüssel on selle otsuse hukka mõistnud.