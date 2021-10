Merkel saabus hüvastijätuvisiidile Kreekasse

Kreeka ametnikud aga rõhutavad, et riik on alates 2015. aastast muutunud ning peaminister Kyriakos Mitsotakise sõnul on kantsleril tema riigiga eriline suhe.

«Ma arvan, et ta on valmis esimesena tunnistama – ta on seda juba teinud –, et on korduvalt kreeklastelt palju nõudnud ja et kokkuhoiumeetmed käisid Kreeka ühiskonnale üle jõu,» ütles ta eelmisel nädalal Brüsselis.