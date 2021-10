Colombia kokakasvatajad vabastasid 180 röövitud sõdurit

Kindral Omar Sepulveda rääkis ajakirjanikele, et kuus tema alluvuses olnud rühma röövisid teisipäeval Tibú omavalitsuses kohalikud kogukonnad, kes olid vastu neile elatiseks olevate istanduste hävitamisele.

Roigaste ja matšeetedega talunikud piirasid sõjaväelased ümber, selgitas Sepulveda, kelle sõnul viidi kinnivõetud ühte maakooli. Sõjavägi näitas uudisteagentuurile AFP videot, millel on näha sõdureid ja neil silma peal hoidvaid tsiviilelanikke.

«Neil on kõik korras, nad on relvastatud,» ütles Duque varem neljapäeval ajakirjanikele. «Nad tahtsid vältida vastasseisu ja ma hindan nende professionaalsust.»

Kuid president lisas, et sellised teod põllumeeste poolt «ei saa selles riigis jätkuda... See on inimrööv ja kui kiiret vabastamist ei toimu, käsitlevad kõik võimud seda inimröövina».