Läti televisioon teatas eile, et on saanud vaatajatelt kaebusi pikkade koroonavaktsiinide ooteaegade kohta.

«Ma helistan 8989. Nad ütlevad 9. november. See on kaua. Siis hakkasid nad vaatama ja ütlevad, et vabandust, me ei saa sind kirja panna. Minge perearsti juurde, võib-olla teise linna, kuid ma ei saa teid Rēzeknes kirja panna. Selline on olukord. Meile öeldakse «Minge vaktsineerima!», aga pole isegi võimalik end kirja panna,» kurtis Oļegs Rēzekne linnast.