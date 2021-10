USA süvendab veelgi oma suhteid Taiwaniga

Sandra Oudkirk, de facto saatkonnana tegutseva Ameerika Instituudi Taiwanil uus direktor, rõhutas oma esimesel pressikonverentsil, et USA on Taiwani-suhetele sügavalt pühendunud, töötades aktiivselt uute koostöövaldkondade kallal nagu küberjulgeolek ja tarneahelad.

Washington on toetanud Taiwani relvamüügiga, et tugevdada saare kaitsevõimet, samuti navigeerivad Ühendriigid regulaarselt saart ümbritsevates vetes.

TSMC-l on kliente ka mandri-Hiinas. Samal ajal on USA kaubandusministeerium saatnud päringu ja tundnud huvi nende laoseisude, tootmise ja klientide kohta.

«Olen rõhutanud, et kaubandusministeeriumi hiljutine teabeküsimine on vaid taotlus ja see on vabatahtlik,» rahustas Oudkirk seoses Taiwani kompaniilt tundliku info küsimisega tekkinud kahtlusi.