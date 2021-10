Tedros Adhanom Ghebreyesus on ainus kandidaat WHO juhi kohale

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. FOTO: Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus on ainus kandidaat ÜRO terviseameti juhi kohale, kui tema praegune ametiaeg lõppeb, teatasid WHO reedel.