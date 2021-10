Guterres: inimtekkelise kliimamuutuseta poleks selle aasta katastroofe

Pühapäeval kogunevad Šotimaale Glasgowsse maailma liidrid, et teha taas katse kliimamuutust pidurdada. Seni ei ole see õnnestunud, maakera muutub üha soojemaks ja ilmad äärmuslikumaks, ütlevad teadlased ja valitsusametnikud.

USA riikliku ookeani- ja atmosfääriameti andmetel on tänavu ainuüksi Ühendriikides olnud 18 ilma- või kliimakatastroofi, mille põhjustatud kahju ulatub üle miljardi dollari. Neis katastroofides on hukkunud 538 inimest ja kogukahju läheneb 105 miljardile dollarile.

«Meil on praegu viis korda rohkem ilmakatastroofe kui 1970. aastal ja need on seitse korda kulukamad,» ütles Guterres. «Ka kõige kõrgemalt arenenud riigid on muutunud kaitsetuks.»