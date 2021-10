Johnson: kuninganna Elizabeth on väga heas vormis

«Ma rääkisin Tema majesteediga ja ta on väga heas vormis,» ütles Johnson Roomas G20 tippkohtumisel Briti telekanalile Channel 4.

«Ta peab lihtsalt oma arstide soovitust kuulda võtma ja pisut puhkama, ja ma arvan, et see on tähtis,» lisas ta.