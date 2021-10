Ligi 200 riigi esindajad kogunevad kliimakonverentsile

Kliimakonverentsil toimuvate läbirääkimiste keskmes on ka rahvusvahelise koostöö parandamine, et kohaneda juba avalduvate kliimamuutuste mõjudega ning kaitsta elurikkust ja ka meie endi heaolu. Lisaks tuleb mobiliseerida ülemaailmsekliimapoliitika elluviimiseks vajalikud rahalised vahendid. Arenenud riigid on andnud lubaduse mobiliseerida alates 2020. aastast vähemalt 100 miljardit dollarit aastas kliimategevuste rahastamiseks. See eesmärk tuleb täita, et kindlustada kliimaeesmärkide täitmine kõikjal maailmas. Tähtis on jõuda ka kokkuleppele Pariisi kokkuleppe toimimise reeglites, et muuta Pariisi lepe toimivaks ning kiirendada meetmeid kliimakriisi lahendamiseks valitsuste, ettevõtete ja kodanikuühiskonna koostöö kaudu.