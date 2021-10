Kliimatippkohtumine: see on viimane võimalus 1,5 kraadi siht saavutada

«Glasgow kohtumine on viimane ja suurim lootus hoida 1,5 kraadi siht käeulatuses», ütles Sharma viitega 2015. aasta Pariisi kliimaleppe eesmärgile.

Ta rõhutas, et kliimamuutuse mõju on üleujutuste, tormide, metsapõlengute ja temperatuurirekordite kujul tunda juba kogu maailmas.

«Me teame, et meie ühine planeet muutub halvemaks,» ütles Sharma avatseremoonial ja lisas, et kliimamuutust ei peatanud ka Covid-19 pandeemia, mis sundis tippkohtumist aasta võrra edasi lükkama.

«Kui me nüüd ja ühiselt tegutseme, saame oma kallist planeeti kaitsta,» rääkis ta

Eksperdid hoiatavad, et üksnes tõeliselt pöördelised sammud järgmise kümne aasta jooksul suudavad halvima ära hoida.

2015. aastal, kui võeti eesmärgiks hoida maakera temperatuuri tõus alla 2 kraadi, soovitatavalt pigem 1,5 kraadi kandis, jäid välja töötamata selle saavutamise üksikasjad ja järgnenud aastate süsihappegaasi kärped on olnud ebapiisavad.

Eelmisel nädalal avaldatud ÜRO raportis öeldakse, et ka seniste kõige ambitsioonikamate kärpelubaduste korral tõuseb maakera temperatuur praeguse seisuga 2,7 kraadi.

Riigid toetavad aga jätkuvalt fossiilkütuste kasutamist ning koroonapandeemia on seda tingivat majandussurvet üksnes suurendanud.

ÜRO kliimajuht Patricia Espinosa ütles Glasgow avatseremoonial, et riigid peavad loobuma tavaks saanud käitumisest ja tunnistama, et me investeerime omaenda väljasuremisse.