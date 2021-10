ÜRO: viimased seitse aastat on kujunemas mõõtmisajaloo kuumimaks

WMO leidis, et 2021. aasta keskmine temperatuur on keskmiselt 1,09 kraadi soojem kui enne tööstusrevolutsiooni algust. Sümboolse ühe kraadi piiri ületab raporti järgi ka viimase 20 aasta keskmine temperatuur.

Ookeanide hapestumine süsihappegaasi sidumise tõttu on võtnud mõõtme, mis on viimase vähemalt 26 000 aasta jooksul pretsedenditu, märkis WMO, lisades, et maailmamere võime süsihappegaasi siduda on seetõttu vähenenud.