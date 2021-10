INTERVJUU ⟩ SBU endine kindralmajor: Venemaa mobiliseerib kõigevastaseid

Praegu veteraniasjade ministrina töötava Laputina sõnul on Ukraina Venemaa väärinfo vastu üles ehitanud tugeva strateegilise kommunikatsiooni võrgustiku, mis ärritab ka Venemaa riigipead Vladimir Putinit ennast.

Milline on olnud teie karjäär julgeolekualal?

Minu karjäär julgeolekualal algas 1992. aastal. Ma olen teeninud vastuluures ja SBU eriüksuses Alfa, mille üks asejuhtidest ma olin. See on terrorismivastane eriüksus, natukene nagu SWAT USAs. Minu otseses vastutusvaldkonnas olid snaiprid, tehniline luure, missioonide toetamine ja terroristide kinnipidamine.

Enne Maidani sündmusi otsustasin SBUst lahkuda, sest paljud venemeelsed ja venelastest agendid olid end SBUsse tugevalt sisse söönud. Me tundsime, et seal on võimatu kaitsta riigi huve, kui venelastest agentidel oli vaba juurdepääs meie osakondadesse ja hoonetesse.