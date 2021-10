Biden loodab kongressi hääletust taristukava üle järgmisel nädalal

Rahandusminister Janet Yellen kinnitas reedel, et tema hinnangul ei kiirenda Valge Maja sotsiaalkulutuste- ja taristuplaan USA inflatsiooni.

Ettepanek kulutada 1,2 triljonit dollarit taristu parendamisele ja 1,75 triljonit dollarit haridusele, tervishoiule, lastele ja puhtale energiale on president Joe Bideni poliitika keskne osa. Paketid langevad aga ajale, mil riik on kimpus kiire hinnakasvuga.

Mõlemad kavad ootavad praegu heakskiitu kongressilt, kus demokraatidel on napp enamus.

«Ma ei usu, et need investeeringud inflatsiooni kiirendavad,» ütles Yellen usutluses CNBC-le Roomast, kus kohtuvad tööstusriikide ühenduse G20 liidrid.

Yellen märkis ka, et investeeringud on hajutatud kümne aasta peale ning on majanduse kogusuuruse kõrval väiksed.