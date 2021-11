Seni on lõpule jõudnud üks juurdlus, mille raames prokuratuur trahvis tervishoiutöötajat 1500 euroga Covid-19 testide võltsimise eest. Tervishoiuõde võttis näidised oma ninast ja kurgust ning saatis need teise isiku nime all laborisse analüüsimisele, et klient saaks negatiivse testitulemusega välismaale sõita, vahendab LSM.