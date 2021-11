Egiptuse kuurordis sai 47 turisti toidumürgituse

Prokurör Hamada el-Sawy ütles pühapäeva õhtul, et kinni peetud töötajatele, kelle seas on ka hotelli peakokk, võidakse esitada süüdistus külaliste elude ohtuseadmises. Töötajad eitavad süüdistusi.

Haigestunud turistide seas on 13 eestlast, 29 venelast ja neli tšehhi, kes viidi pärast õhtusööki hotelli restoranis haiglasse. Praeguseks on neist paljude seisund paranenud ja nad on haiglast välja lastud.