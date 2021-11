Läinud nädalal käis Leedus Taiwani delegatsioon riikliku arengu nõukogu ministri Kung Ming-hsin (paremal) juhtimisel, et tihendada koostööd Vilniuse ja Taipei vahel. FOTO: Lukas Balandis/15min.lt/scanpix

Joon on ületatud ja leedulased peavad selle eest maksma, hoiatas Hiina. Selliseid raevuväljendusi on kostnud Pekingist juba kuude kaupa, sest Hiinat ärritab Leedu otsus tihendada suhteid Taiwaniga. Seni pole ähvardusi küll kuigivõrd teoks tehtud, kuid see võib ka olla vaikus enne tormi.