Iraani välisminister nakatus koroonaviirusega

«Tema tervislik seisund on rahuldav ja ta jätkab oma igapäevaseid toimetusi karantiinist,» ütles ministeeriumi pressiesindaja Saeed Khatibzadeh riiklikule uudisteagentuurile IRNA.

Veidi varem ütles Khatibzadeh, et läbirääkimised Iraani ja suurriikide vahel 2015. aasta tuumaleppe taastamise üle jätkuvad mõne nädala pärast. Samas märkis ta, et ministrid järgmisel kohtumisel ei osale.

President Joe Bideni valitsus on hoiatanud, et aeg Ühendriikide naasmiseks leppesse, kust Donald Trumpi juhtimisel lahkuti, on otsakorral.