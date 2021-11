Lätis kahtlustatakse vaktsineerimistõendite võltsimist

Covid-19 haigestunute arvu kasv Lätis on suurendanud kahtlusi võltsitud vaktsineerimistõendite osas. Uurimisasutused on avastanud sadu juhtumeid, kus vaktsineerimistõendeid on võltsitud, vahendas pühapäeval Läti telesaade «De facto.»