Ratastoolis Iisraeli minister pääses lõpuks Glasgow tippkohtumisele

Iisraeli peaministri Naftali Bennetti büroo ütles, et delegatsioon nägi kaks tundi vaeva Elharrari kohaletoimetamisega, aga lõpuks see ikka ei õnnestunud, sest konverentsipaik oli ratastoolile ligipääsmatu. Delegatsioon esitas ametliku kaebuse.

Elharrar ütles BBC-le, et teisipäeval pääses ta suurema vaevata kohale. Bennetti Twitteri kontole postitatud fotodelt on näha, et energiaminister tuleb autoga.