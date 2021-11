Austraalias 18 päeva tagasi kaduma läinud nelja-aastane tüdruk leiti elusana

Politsei tungis Caravonis kohaliku aja järgi kell 1 öösel lukustatud majja, kust tüdruk leiti. Hetkel on lapse röövis kahtlustatav mees vahi all ning teda kuulatakse üle.

«Nad leidsid väikese Cleo ühest toast,» ütles politsei. «Üks ametnikest võttis ta sülle ja küsis: «Mis su nimi on?» Ta ütles: «Minu nimi on Cleo,» lisas ta. Praeguseks on tüdruk taas oma vanematega.

«Ta oli kadunud, telk oli täiesti lahti»

Intervjuus meenutas naine, kuidas nii Cleo kui tema teine tütar Isla läksid reede õhtul umbes kella 20 paiku magama. Öösel ärkas Cleo üles ja küsis vett. «Ma andsin talle vett, ta läks tagasi voodisse. Kontrollisin Islat ja vaatasin, et tal kõik hästi oleks. Ronisin tagasi voodisse ja see oligi kõik, jäime uuesti magama ja ärkasime selle peale, kui Isla pudelit tahtis,» meenutas ema.

Vanemad otsisid hoolikalt läbi telgi lähiümbruse ja sõitsid hiljem ka autoga läheduses ringi, et tüdrukut leida, kuid tulemusteta. Ellie selgitas, et tema ja ta elukaaslane kasvasid seal piirkonnas üles ja tunnevad seetõttu ümbrust väga hästi. «Vaatasime kõikjale, kus me ise lastena käisime, aga me ei suutnud teda leida,» sõnas ta. Seejärel mõisteti, et tüdruku kadumisest tuleb politseid teavitada.