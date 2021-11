USA tippkindral: USA kahtlemata suudaks Taiwani kaitsta

Milley sõnul ei usu ta, et Hiina saare vastu lähema 24 kuu jooksul sõjalisi meetmeid võtaks, kuid kui temalt Aspeni julgeolekufoorumil küsiti, kas Pentagon suudaks saart kaitsta, vastas ta, et selles pole vähimatki kahtlust.

Kindral märkis, et Ühendriikidel on Taiwani kaitsmise küsimuses strateegilise ambivalentsuse poliitika, ja on presidendi otsus, kas sekkuda, kui Hiina saare üle kontrolli püüab haarata.