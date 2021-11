Pegasuse nuhkvara loonud Iisraeli firma USA mustas nimekirjas

«Need vahendid on lubanud teiste riikide valitsustel viia läbi hargmaist tagakiusamist, mis on autoritaarsetele valitsustele omane praktika, millega võetakse sihikule teisitimõtlejaid, ajakirjanikke ja aktiviste väljaspool nende suveräänseid riigipiire, et teisitimõtlemist vaigistada,» teatas USA kaubandusministeerium.