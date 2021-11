Pentagon: Hiina laiendab tuumajõude arvatust kiiremini

Hiinal võib aastaks 2027 olla 700 tuumalõhkepead ja aastaks 2030 juba üle tuhande. Seda on kaks ja pool korda rohkem kui Pentagon prognoosis mullu.

«Hiina investeerib ja laiendab oma tuumaplatvormide arvu maal, merel ja õhus ning ehitab taristut, mida on vaja selle suure tuumajõudude laienemise toetamiseks,» kirjutati Pentagoni iga-aastases raportis Hiina sõjaväe kohta.

Sarnaselt USA-le ja Venemaale on Hiina arendamas niinimetatud tuumatriaadi: võimet toimetada tuumalõhkepäid kohale ballistiliste rakettidega maismaalt, lennukitest ja allveelaevadelt.

Raporti kohaselt ei ole tõenäoline, et Hiina tahaks võimekust anda provotseerimata tuumalööke tuumarelvadega varustatud vastaste vastu, kuid tahab tõsiseltvõetavat heidutust selliste rünnakute eest mujalt.

Sõltumatud uurijad on viimasel ajal avaldanud satelliidipilte uutest raketišahtidest Lääne-Hiinas.

Ühe USA kaitseametniku sõnul on tuumarelvastuse suurendamine väga murettekitav ja tekitab küsimusi Pekingi kavatsuste kohta.

Pentagon on kuulutanud Hiina peamiseks julgeolekuohuks tulevikus. Peking on seadnud eesmärgiks muuta oma rahvavabastusarmee 2049. aastaks "maailmaklassi relvajõuks".

Hiina on laiendamas oma õhu-, kosmose- ja merevägesid, et projitseerida oma võimu üle maailma, nagu seda on juba aastakümneid teinud USA sõjavägi.