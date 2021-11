Myanmaris vanglas olev USA ajakirjanik sai kolmanda süüdistuse

Praegu on Fenster kohtu all süüdistustega sõjaväevastase rahulolematuse õhutamises ja ebaseaduslikus ühenduses osalemises, mis võib kokku kaasa tuua kuni kuue-aastase vanglakaristuse.

Viimasel ülekuulamisel kolmapäeval Yangoni Inseini vanglas öeldi Fensterile, et lisandunud on süüdistus immigratsiooniseaduse rikkumises, rääkis advokaat Than Zaw Aung AFP-le.