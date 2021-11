USA: mässuliste pealetung Etioopia pealinnale süvendaks humanitaarkriisi

Mässurühmitus Tigray Rahvavabastusrinne (TPLF) teatas kolmapäeva õhtul, et on jõudnud Kemissie linna Amhara osariigis, mis jääb Etioopia pealinnast Addis Abebast 325 kilomeetrit kirde poole.

Pressiesindaja Getachew Reda ütles, et TPLF teeb selles piirkonnas koostööd Oromo Vabastusarmeega, kelle prognooside kohaselt peaks pealinn mõne nädala jooksul langema.

«Me võime üksnes oletada, et pealetung Addisile suurendab ümberasumist ning Etioopia rahva vajadusi ja kannatusi,» ütles humanitaarabiorganisatsiooni USAID ametnik.

«Kindlasti suurendab see humanitaarabivajadust, muutes samal ajal selle abi andmise keerulisemaks.»

USA on kutsunud Etioopia kodusõja pooli vaenutegevusest loobuma. Neljapäeval peaks Addis Abebasse jõudma Ühendriikide erisaadik Aafrika sarve küsimuses Jeffrey Feltman, et püüda kahe päeva jooksul kõnelustega rahule ja dialoogile kaasa aidata.

USA saatkond teatas neljapäeval, et annab enamikule töötajaist ja nende perekondadele loa vabatahtlikult lahkuda, kuid kellelegi see esialgu kohustuslik ei ole.

Samas lisatakse, et konflikti hoogustumine on väga tõenäoline ning see võib põhjustada tarneahelate ja side katkemise ning häirida reisimist.