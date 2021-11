Demokraadid võitsid New Jersey kubernerivalimised ootamatult napilt

USA meedia teatas, et kui teisipäevaste kohalike valimiste häältest oli 90 protsenti loetud, oli Murphy saanud neist 50,1 ja tema vabariiklasest vastaskandidaat Jack Ciattarelli 49,1 protsenti.

Võit on napp, kuid Murphyl on umbes 20 000 häält rohkem. Üldse anti New Jerseys 2,4 miljonit häält.