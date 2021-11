Saksa naine mõisteti viie lapse tapmise eest eluks ajaks vangi

Wuppertali kohus mõistis Christiane K. mõrvades süüdi ja otsustas, et enne 15 aasta möödumist ei ole tal õigust armu paluda.

Prokurörid ütlesid, et naine sattus raevu, kui nägi fotot oma endisest mehest uue sõbratariga. Ta hoiatas meest interneti teel, et too ei näe oma lapsi enam iial.