Peng kirjutas Hiina sotsiaalmeediakeskkonnas Weibo, et Zhang sundis teda endaga seksuaalsuhtesse. Tegu on esimese korraga, kui ahistamis- või kuritarvitamissüüdistus tabab Hiina kommunistliku partei kõrget poliitikut.

Zhang pole süüdistustele reageerinud ning Pengi teisipäeval tehtud postitus on nüüdseks kustutatud, vahendas BBC. Ka näib, et varasemat tennise paarismängu maailma esinumbrit ning Wimbledoni ja Prantsuse lahtiste meistrivõistluste võitjat Pengi puudutavad internetiotsingud on Hiinas nüüd takistatud.