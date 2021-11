AK ⟩ Heikki Hakala: Elu Mäss Soomes – pelgalt keskkonnaliikumine või julgeolekurisk?

Elu Mässu keskseks sõnumiks on tõusnud see, et Soome praegused meetmed kliimamuutuse tõrjumiseks pole piisavad ja peaminister Sanna Marini valitsus peaks välja kuulutama kliima- ja keskkonnahädaolukorra. See tähendaks praktikas muu hulgas regulaarset kriisiteavitamist, samamoodi nagu on tehtud Covid-19 pandeemia ajal, ning kohustavaid seadusi süsinikuneutraalsuse saavutamiseks. Liikumine nõuab ka, et looduse kandejõud ja inimese globaalne heaolu tuleks asetada poliitikas esikohale.