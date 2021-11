Iraan on rikastatud uraani varu kuuga pea kahekordistanud

Teheran on 2015. aasta tuumaleppest kaugenenud alates 2018. aastast, mil USA president Donald Trump oma riigi leppest välja viis ja riigile karmid sanktsioonid taaskehtestas.

«Meil on üle 210 kilogrammi 20 protsendini rikastatud uraani ja me oleme tootnud 25 kilo uraani, mis on rikastatud 60 protsendini – tasemeni, mida ei ole ühelegi riigil peale nende, kes suudavad toota tuumarelvi,» ütles Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) pressiesindaja Behrouz Kamalvandi uudisteagentuuri IRNA vahendusel.