Osmanovi sõnul ei huvitu ta poliitikast ning ta ei teadnud varasemalt, kes Navalnõi on. «Kui me esimesel päeval köögis istusime ja teed jõime üritas ta mult midagi küsida. Ma lõin teda laua all jalaga ja käskisin tal vaikida. Hiljem ta uuris, kus on turvaline koht rääkimiseks ja ma selgitasin talle, et see on võimlas,» lausus mees.