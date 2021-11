Jaapani surmamõistetud protestivad psühholoogilise stressi pärast

Jaapan on üks vähestest arenenud riikidest, kus kehtib surmanuhtlus. Oma viimset tundi ootab seal üle 100 vangi.

Neljapäeval esitas kaks vangi Osaka ringkonnakohtule hagi, milles väidetakse, et kehtiv süsteem on seadusevastane ja nõutakse 22 miljonit jeeni (193 000 dollarit) valuraha pidevas teadmatuses elamisest põhjustatud kannatuste eest, ütles advokaat Yutaka Ueda.

«Nad elavad hirmus, nad mõtlevad igal hommikul valvuri samme kuuldes, et võibolla on täna see päev.»