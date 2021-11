Etioopia mässulised koonduvad Abiy valitsuse vastu

Pole teada, kas alliansi moodustamine, mille nimeks on Etioopia föderaal- ja konföderaalvägede ühisrinne, hakkab mõjutama konflikti kulgu, mida Abiy valitsus on nimetanud «eksistentsiaalseks sõjaks».

TPLF ja OLA, mille valitsus mais ametlikult terroristlikeks rühmitusteks nimetas, on tuntud, kuid liidu seitse väiksemat liiget on tundmatud, ütles üks julgeolekuarenguid jälgiv tundmatuks jääda sooviv diplomaat.

«Kui neil on tõesti tõsi taga relvadega valitsuse vastu minemisega, siis on see ilmselt tõeline probleem valitsuse jaoks,» ütles diplomaat AFP-le ning hoiatas samas: «Ma ei tea neist enamikku, ma ei tea, palju inimesi neil on, millised ressursid neil on.»