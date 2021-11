KOHALIK VAADE ⟩ Mees, kelle ainus ülesanne on alistada Viktor Orbán

Ungari pealinnas asuv käsitööõlle baar Madhouse oli pilgeni täis, mistõttu trügisid inimesed õues, et saada osa riigi ajaloo esimese kogu maad hõlmanud eelvalimise järelpeost, millega tähistati kandidaatidest ehk kõige ebatõenäolisema võitu: Péter Márki-Zay kerkimist Ungari opositsiooni ühiseks esinumbriks.

Veel mõni nädal varem ei suutnud keegi uskuda, et Kagu-Ungari väikelinna meeril oleks mingigi eduvõimalus. Ometi hõikusid juubeldavad toetajad 16. oktoobril tema nime, uskudes, et just tema võib olla mees, kes lõpuks alistab 2022. aastal peetavatel valimistel peaminister Viktor Orbáni.