Thunberg: COP26 on läbi kukkunud

Thunberg ütles, et lubadused mõnelt riigilt COP26-l, millega lubati kiirendada oma emissioonide kärpimist, võrdub peamiselt «kahe nädala pikkuse vanade viiside kiitmise ja blaa-blaa-blaaga.»

«See pole saladuseks, et COP26 on läbi kukkunud,» ütles ta tuhandetele inimestele, kes kogunesid meeleavaldusele.

«See ei ole enam kliimakonverents. See on nüüd rahvusvaheline rohepesu festival.»

Glasgow'sse on kogunenud delegaadid ligi 200-st riigist, et leida viise, kuidas täita Pariisi kliimaleppe eesmärke ülemaailmse temperatuuri tõusu hoidmiseks 1,5 ja 2 kraadi vahel Celsiuse järgi.

Vabaühenduse Global Carbon Projecti aastaaruannet nimetati «reaalsuskontrolliks» kliimatippkohtumisele COP26 kogunenud riikidele, mis proovivad jõuda leppeni, et katastroofiline kliimamuutus ära hoida.

«Meie liidrid ei juhi. See on see, kuidas juhtimine välja näeb,» ütles Thunberg, osutades rahvale.