USA muusikafestivalil sai surma vähemalt kaheksa inimest

«Meil oli täna õhtul vähemalt kaheksa kinnitatud surmajuhtumit ja paljud said vigastada,» ütles Houstoni tuletõrjeülem Samuel Pena.

«Rahvas hakkas lava esikülje suunas suruma ja see tekitas paanikat ning vigastusi,» ütles Pena pressikonverentsil. Ta lisas, et ei saa nimetada surmajuhtumite põhjust, kuni meditsiinilised uuringud pole lõpule viidud.

«Vaid mõne minuti jooksul sai mitmele maas lebavale inimesele osaks teatud tüüpi südameseisak,» väitis politsei, lisades, et kohe seejärel kontsert katkestati.

Astroworld on ameerika räppari Travis Scotti 2018. aastal algatatud muusikafestival. 29-aastane Scott on pälvinud kuus Grammy noiminatsiooni ning tal on laps tele- ja sotsiaalmeediastaari Kylie Jenneriga.