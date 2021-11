Kliimaprotestijad kogunevad Galsgow'sse meelt avaldama

Maailmas on laupäevaks kavandatud kümneid meeleavaldusi Pariisist Sydneyni ja Nairobist Soulini, nõudmaks kohest tegutsemist kliimaküsimustes kogukondade nimel, keda kliimamuutused juba praegu mõjutavad, eriti vaesemates lõunapoolsetes riikides.

Organiseerijate ja politsei sõnul oodatakse kuni 50 000 meeleavaldajat tippkohtumise toimumiskoha lähistele, kus kehtivad ranged turvameetmed.

Glasgow'sse COP26 kliimatippkohtumisele on saabunud delegaate pea 200 maailma riigist, et leppida kokku, kuidas saavutada Pariisi kliimaleppe eesmärk piirata maakera soojenemine 1,5 kuni kahe kraadiga Celsiuse järgi.

Pool kohtumisest on seljataga ning praeguseks on riigid lubanud vähendada kasvuhoonegaaside tootmist, lisaks on sõlmitud kokkuleppeid kivisöe ja fossiilsete kütuste rahastamise lõpetamise ning metaani tootmise vähendamise osas.

Prognooside kohaselt peaks üleilmne süsinikdioksiidi tootmine jõudma tänavu taas pandeemia-eelsele tasemele.

Aktivistid seni tippkohtumist edulooks ei pea, Rootsi keskkonnaaktivist Greta Thunberg nimetas seda reedel Glasgow's toimunud noortemarsil «läbikukkumiseks».

Austraalias kogunesid kliimaprotestijad laupäeval Sydney's ja Melbourne'is, osad olid riietunud kivisöetükkideks, teised Austraalia peaminister Scott Morrisoniks, kes on tugev mäetööstuse toetaja. Aktivistid nimetasid tippkohtumist «pettuseks» ja oma peaministrit «täielikuks häbiplekiks».

«Aitab jutuvadast. On vaja kliimategusid,» seisis ühel Sydney meeleavalduse plakatil.

Lõuna-Korea pealinnas Soulis tuli tänavatele umbes 500 meeleavaldajat.

Glaosgow' kesklinna ümbruses tugevdati enne kavandatavaid proteste turvameetmeid. Kohale saabub eeldatavasti terve rida aktivistide rühmitusi, sealhulgas ka Extinction Rebellion.

«Tuhanded marsivad täna üle kogu maailma, et nõuda tõsist tegutsemist ja kohe,» lausus Šoti kliimaaktivist Mikaela Loach.

«On selge, et soojadest sõnadest ei piisa ning järgmise nädala läbirääkimistel tuleb leppida kokku konkreetsetes plaanides.»

Läbirääkimised tippkohtumisel jätkuvad ka laupäeval. Pühapäeval on paus ning seejärel algab uuel nädalal tõsine kauplemine ning kohale saabuvad ministrid, et suruda läbi raskelt saavutatud kompromisse.

Riigid peavad jätkuvalt välja selgitama, kuidas rakendada Pariisis antud lubadusi, sealhulgas heitkogustega kauplemist ning ühist ajakava ja läbipaistvust.

Riigid saabusid COP26 kohtumisele kliimaplaanidega, mille tulemusel soojeneks planeet ÜRO andmeil sel sajandil 2,7 kraadi.

Seni on kliima soojenenud 1,1 kraadi ja juba praegu kannatavad paljud kogukonnad üle maailma kliimasoojenemise tagajärjel tulekahjude ja põua käes ning inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma. Samuti on soojenemine laastanud riikide majandusi.

Samoalane Brianna Fruean, kes tippkohtumise algul kõne pidas, ütles, et riigijuhtidel on aeg pöörata tähelepanu meeleavaldajate nõudmistele.

«Nii enam edasi minna ei saa,» ütles ta.