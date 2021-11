Poolas avaldatakse raseda naise surma järel meelt abordikeelu vastu

Asjaga seotud arstid on töölt vabastatud ja prokuratuur on alustanud juhtunu uurimist.

Naisõiguslaste sõnul on naine Poola uue karmi abordiseaduse ohver. Õiguslaste sõnul ootavad arstid nüüd, et väärarenguga loode sureks üsas, selmet rasedust katkestada.

Varssavis toimunud meeleavaldusel osales ka endine EL-i ülemkogu juhataja Donald Tusk, kellest on saanud Poola opositsioonijuht. Meeleavaldajad kogunesid põhiseaduskohtu ette, mis otsustas mullu, et raseduse katkestamine loote väärarengu korral ei ühildu Poola põhiseadusega.

Enne uute piirangute kehtestamist lubati Poolas aborti ainult kolmel juhul: kui rasedus on tekkinud vägistamise tagajärjel; kui naise elu on ohus; või kui lootel on väärareng.