Iisrael: USA esindus palestiinlaste jaoks ei saa asuda Jeruusalemmas

USA uus välisminister Antony Blinken lubas selle uuesti avada, kuid Iisraeli valitsus leiab, et see ohustaks Jeruusalemma suveräänsust.

«Jeruusalemmas ei ole ruumi veel ühele Ameerika konsulaadile,» ütles ta. «Jeruusalemm on ühe riigi pealinn ja see riik on Iisrael.»