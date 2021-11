Taliban alustab Afganistanis lastehalvatuse vastast vaktsineerimist

Viimase kolme aasta jooksul enne võimuhaaramist takistas Taliban oma kontrolli all olevates piirkondades ÜRO vaktsineerimismeeskondadel ukselt uksele vaktsineerimiskampaaniate korraldamist. Ilmselt peeti vaktsineerimismeeskondade liikmeid tollal võimul olnud valitsuse salakuulajaiks.

Sellise keelu ja sõjategevuse tõttu on jäänud viimase kolme aasta jooksul vaktsineerimata umbes 3,3 miljonit last.

«Kahtlemata on lastehalvatus haigus, mis ilma ravita kas tapab meie lapsed või põhjustab neile püsiva puude, nii et sel juhul on vaktsineerimine ainus võimalus,» ütles Talibani rahvaterviseministri kohusetäitja doktor Qalandar Ebad.