Saksamaa rongiründaja kannatas ilmselt vaimuhaiguse all

Politsei ja uurijad ütlesid Neumarkt in der Oberpfalzil ajakirjanikele, et ründaja kavatsused on teadmata, kuid praegu pole infot terrorirünnaku kohta. Kahtlusalune vahistati pärast laupäeval toimunud rünnakut rongis. Politseile ta vastupanu ei osutanud ning hiljem viidi ta psühhiaatriahaiglasse.