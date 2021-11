USA avab 20 kuu järel taas maismaa- ja õhupiirid

USA tervishoiuametnike sõnul lubatakse lennu teel riiki siseneda kõigil, kes on vaktsineeritud USA Toidu- ja Ravimiametile (FDA), või Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) heakskiidetud vaktsiinidega. Hetkel on nendeks AstraZeneca, Johnson & Johnsoni, Moderna, Pfizer/BioNTechi, Covaxini, Sinopharmi ja Sinovaci vaktsiinid.