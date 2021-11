ÜRO: nälg ähvardab maailmas järsult rohkem inimesi

See on hüpe 42 miljonilt inimeselt varem sel aastal. Lisa tuli pärast toidujulgeoleku hinnangut, mille järgi ka kolm miljonit inimest seisab näljahädaga silmitsi Afganistanis, teatas Maailma Toiduprogramm (WFP).

«Kümned miljonid inimesed on kuristiku äärel. Meil on konfliktid, kliimamuutus ja COVID-19, mis suurendavad akuutses näljas inimeste arvu,» ütles WFP tegevdirektor David Beasley.

«Viimased andmed näitavad, et hetkel on enam kui 45 miljonit inimest, kes liiguvad nälja poole,» ütles ta visiidil Afganistanis, kus WFP suurendab abi kokku pea 23 miljonile inimesele.

«Kütusekulud kasvavad, toiduhinnad on kõrged, väetis on kallim ja kõik see on uute kriiside ajal nagu praegu Afganistanis ning pikaajaliste hädaolukordade ajal Jeemenis ja Süürias,» lisas ta.